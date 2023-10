Neosperience, approvato dal MIMIT il nuovo progetto R&S

Neosperience

(Teleborsa) -, PMI innovativa leader nel settore dell'intelligenza artificiale , quotata su Euronext Growth Milan dal 2019, comunica che è statoper un ammontare complessivo previsto in circapari a 2,245 milioni Euro sotto forma di contributi a fondo perduto e 1,226 milioni Euro come finanziamento agevolato a 7 anni) e destinato alloLa societàda parte della, a seguito della quale la rendicontazione del progetto potrà avviarsi.Il progetto - si spiega -che, negli anni, ha visto approvare dal Ministero il progetto della, prodotto ormai completato nel 2020 e alla base di gran parte delle Solution offerte dalla Società, per un ammontare complessivo pari a 5,285 milioni Euro (di cui 597mila Euro sotto forma di contributi a fondo perduto e 2,873 milioni Euro come finanziamento agevolato),, per un ammontare pari a 5,189 milioni Euro (di cui 1,228 milioni Euro come contributi e 1,038 milioni Euro come finanziamento agevolato)per un ammontare pari a 5,238 milioni Euro (di cui 1,790 milioni Euro come contributi a fondo perduto e 1,047 milioni Euro come finanziamento agevolato)., relativi alle verticalizzazioni della piattaforma NSP in ambito ecommerce, Legal e Safe & People Tech sono in fase avanzata di istruttoria.A novembre 2022, è stato ottenuto ilche ha comportato la possibilità di portare in diminuzione fiscale l'investimento sostenuto per la Piattaforma stessa, pari a 5,9 milioni Euro. Tale diminuzione fiscale, grazie al Patent appena concluso, permetterà un risparmio quantificabile in circa 1,4 milioni di risparmio IRES e 230mila di risparmio IRAP.Obiettivo della Società è estendere il Patent, ove possibile, anche ad altre soluzioni proprietarie del Gruppo.