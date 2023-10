Aeroporto di Fiumicino, partito il nuovo volo ITA Airways per Rio de Janeiro

(Teleborsa) - Ilè partito ieri dal gate E11. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare,, Ambasciatore della Repubblica Federale del Brasile in Italia,, Presidente ENAC,, Ministro Plenipotenziario Direttore Centrale per l’America Latina e Vice Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni globali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma e, Assessore Commercio e Mercati, attività produttive e Suap del Comune di Fiumicino.Il nuovo volo sarà operato con uncon, in partenza da Roma Fiumicino per Rio De Janeiro alle ore 21:50 (arrivo alle ore 6:05 ora locale) e da Rio de Janeiro per Fiumicino alle ore 15:45 (atterraggio a Roma alle ore 6:45 ora locale).ITA Airways prosegue così la sua, che rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della compagnia di bandiera, con, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale.“Sono molto felice di inaugurare oggi la nostra nuova destinazione Rio De Janeiro, la terza intercontinentale di questo 2023, che con Washington a giugno e San Francisco a luglio, è stato l’anno della maggiore crescita di ITA Airways nel mercato intercontinentale, ha dichiarato, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare, che aggiunge "pianifichiamo lo sviluppo del nostro network verso i mercati maggiormente richiesti dalla nostra clientela e dove c’è una forte presenza della comunità italiana nel mondo. Per ITA Airways è essenziale contribuire positivamente al Sistema Paese, garantendo la connettività dell’Italia e dei suoi territori con il resto del mondo , partecipando in modo attivo e responsabile all’integrazione dei sistemi di trasporto nazionali e facendo sistema con tutti i player del settore"."Siamo molto felici di accogliere questo nuovo collegamento aereo avviato da ITA Airways, nostro hub carrier nonché partner strategico", ha affermato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma"m sottolineando che il nuovo collegamento"andrà ad integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo".ITA Airways, durante nla Nella stagione, opererà(17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali). Le nuove destinazioni intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè (Maldive) si vanno ad aggiungere ai voli già operati su New York, sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi operati da Roma Fiumicino.