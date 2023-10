BolognaFiere verso quotazione su EGM PRO entro fine anno

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato il progetto di quotazione su, convocando l'assemblea per il 13 novembre per sottoporre l'operazione all'approvazione degli azionisti. EGM PRO, dedicato agli investitori professionali, permette di accedere con maggiore gradualità al mercato, dotandosi progressivamente delle strutture necessarie adeguate a operare sul mercato aperto agli investitori retail."Dopo l'aumento di capitale, i conferimenti in natura del Comune di Bologna e della Camera di Commercio, il sodalizio con un partner industriale leader di mercato come Informa", il via libera del CdA alla quotazione "èprogettato quando il mondo si è fermato per la pandemia e lo abbiamo realizzato in meno di due anni", ha commentato il presidente Gianpiero Calzolari. "Abbiamo le carte in regola per continuare a competere con i principali player del mercato fieristico internazionale", ha aggiunto.In precedenza, la- primo azionista con il 26,34% - avevaper la quotazione di BolognaFiere in Borsa ", che consentirebbe di aumentare la visibilità sul mercato, fornire ai soci un valore trasparente della società e favorire l'ingresso di nuovi investitori per supportare i progetti di sviluppo e rafforzamento del gruppo".La delibera approva l'operazione di. L'eventuale inoptato potrà essere offerto a investitori terzi, consentendo di ampliare il flottante di BolognaFiere successivamente alla sua ammissione. Il termine finale di sottoscrizione sarà fissato al 31 dicembre 2024; se entro questa data non sarà interamente sottoscritto, l'aumento corrisponderà alle sottoscrizioni raccolte. Il CdA di BolognaFiere avrà la delega per il numero di azioni di nuova emissione e il prezzo, che sarà stabilito tenendo conto anche delle condizioni del mercato generale.