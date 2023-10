Emergenza Emilia-Romagna: BPER stanzia un plafond di 15 milioni di euro per le mPmi

BPER Banca

(Teleborsa) -prosegue nelle attività di supporto dei territori dell’colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio, che hanno lasciato un segno indelebile sulle comunità locali e sul tessuto economico. Dopo aver attivato, all’indomani degli eventi calamitosi, una serie di programmi speciali, BPER annuncia oggi lo stanziamento di undireso disponibile attraverso una collaborazione strategica con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Regione Emilia-Romagna.Questi, a cuihanno assegnato uno speciale pricing particolarmente vantaggioso, oltre all’azzeramento delle spese di istruttoria, saranno destinati a sostenere attivamente la ripresa e la ricostruzione delle Pmi regionali colpite dell’alluvione, attraverso la concessione di finanziamenti a medio termine finalizzati a supportare le esigenze di liquidità o di investimento., responsabile della Direzione Territoriale Emilia Est - Romagna di BPER Banca, commenta così il lancio di questa nuova iniziativa: “La collaborazione sinergica con BEI e la Regione Emilia-Romagna rappresenta un'importante occasione per fornire un segnale tangibile di supporto alle Pmi locali, fulcro dell'economia regionale. I fondi stanziati saranno impiegati per offrire finanziamenti a condizioni agevolate alle imprese a sostegno delle proprie attività”., Senior Officer della BEI, dichiara: “Grazie alla rete capillare dei nostri intermediari finanziari, come BPER Banca, la BEI riesce a raggiungere il maggior numero di piccole e medie imprese sul territorio. Questa linea di credito da 15 milioni favorirà la crescita economica delle micro, piccole e medie imprese duramente colpite dall’alluvione, contribuendo ad aumentare la produttività e la competitività della Regione Emilia-Romagna”.