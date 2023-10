Mediobanca nel segno della continuità. Vince la lista del CdA

Mediobanca

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, che ha visto un'affluenza record, haal 30 giugno 2023 e lalordo unitario di 0,85 euro a ciascuna delle azioni aventi diritto in pagamento dal 22 novembre prossimo con record date 21 novembre previo stacco della cedola n. 39 il 20 novembre 2023.Inoltre, i soci hanno fissato in 15 il numero dei componenti del consiglio e, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026, Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Francesco Saverio Vinci, Laura Penna, Vittorio Pignatti Morano, Angel Vilà Boix, Virginie Banet, Marco Giorgino, Mana Abedi e Maximo Ibarra, tratti dalla lista presentata dal CdA, Sandro Panizza e Sabrina Pucci tratti dalla lista presentata da Delfin e Angela Gamba tratta dalla lista presentata da Assogestioni.Laha conseguito il voto favorevole del 52,60% delle azioni rappresentate, pari alsociale, quella Delfin il 41,74% delle azioni rappresentate, pari al 32,06% del capitale sociale e quella Assogestioni il 4,64% delle azioni rappresentate, pari al 3,56% del capitale sociale.Il, riunitosi successivamente, hae Massimo Bertolini segretario del consiglio; il consigliere Francesco Saverio Vinci mantiene la carica di direttore generale. La nomina dei comitati endoconsiliari verrà deliberata da una prossima riunione del CdA.Tra le altre cose, i soci hanno autorizzato l'fino al 2% del capitale, approvato leed incentivazione 2023-24, l'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022-23, il piano di Performance Shares 2023-2024, il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) e il Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del gruppo, approvaro la delega al CdA ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti.