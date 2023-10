Realty Income acquista Spirit Realty Capital in deal da 9,3 miliardi di dollari

Realty Income

(Teleborsa) -, gestore americano di beni immobiliari commerciali e industriali, ha stipulato unin base al quale acquisirà, uno dei principali REIT (Real Estate Investment Trust) negli Stati Uniti, in unaper un valore di circa 9,3 miliardi di dollari.Si prevede che l'operazione senza effetto leva garantirà un aumento di oltre il 2,5% sugli Adjusted Funds from Operations (AFFO) per azione di Realty Income. Inoltre, non si prevede che sarà necessario nuovo capitale esterno per finanziare la transazione. La fusione, una volta completata, si tradurrà in un, migliorando le dimensioni, la portata e la diversificazione di Realty Income per espandere la sua crescita futura.Secondo i termini dell'accordo di fusione, gli azionisti di Spirit riceveranno 0,762 azioni Realty Income di nuova emissione per ciascuna azione Spirit posseduta. Alla chiusura, ciò comporterà che gli azionisti di. La fusione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l'approvazione degli azionisti di Spirit, e si prevede che si concluderà nel primo trimestre del 2024."La fusione con Spirit è ancora un altro esempio di come le nostre dimensioni, scala e valore unico della piattaforma continuino a creare valore sostanziale per i nostri azionisti - ha affermato Sumit Roy, CEO di Realty Income - Ci aspettiamo che questa transazione creerà incremento immediato e significativo degli utili, migliorando al contempo la diversificazione e la profondità del nostro portafoglio immobiliare di alta qualità. Le attività di Spirit sono, estendendo i nostri investimenti in settori che hanno dimostrato di generare flussi di cassa durevoli nell'arco di diversi cicli economici".