Solid World Group, Roberto Rizzo sale al 20,85%

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha comunicato che il maggior azionista, presidente e ADha(anche a mezzo di Prime S.r.l.) a una percentuale di azioni ordinarie al di sopra del 20%.In particolare, Rizzo detiene 2.505.954 azioni ordinarie, di cui 2.468.829 azioni ordinarie per il tramite di Prime S.r.l. e 37.125 azioni ordinarie come persona fisica, pari al, in luogo della precedente pari al 19,57%, escludendo quindi le azioni a Voto Plurimo.