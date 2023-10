Unicredit avvia prima tranche buyback 2023 per 2,5 miliardi di euro

UniCredit

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha comunicato, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 27 ottobre 2023, di aver definito le modalità per l'esecuzione delladelper undi euro e per un numero di azioni non superiore a 160.000.000 (prima tranche del programma di buyback 2023).Come già comunicato il 26 ottobre 2023, la prima tranche è stataUniCredit hain qualità di intermediario terzo abilitato, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma.