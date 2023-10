Allcore acquista la maggioranza di Re Business per 1,4 milioni di euro

Allcore

(Teleborsa) -(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un. In particolare, la controllata Soluzione Meeting effettuerà l'investimento mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Re Business, riservato a Soluzione Meeting, a integrale liberazione del quale quest'ultima deterrà una partecipazione pari al 51,22% del capitale sociale. L'è pari ae l'operazione sarà finanziata tramite mezzi propri.Re Business è una PMI fondata da Andrea Antoniucci che opera nel, tramite il portale proprietario a ciò dedicato denominato "Acquistiamolatuacasa.it". Re Business acquista immobili ad uso abitativo nel comune di Roma attraverso offerte istantanee, che consentono l'acquisizione di immobili entro 30 giorni dall'accettazione delle offerte, per poi rivenderle dopo averne eventualmente ristrutturato i locali.Al 31 dicembre 2022 Re Business evidenziava undi 2,35 milioni di euro, undi 386 mila euro, corrispondente a circa il 16% del valore della produzione, e unpari a 260 mila euro. Al 31 dicembre 2022 la società presentava inoltre una Posizione Finanziaria Netta di 502 mila euro."Sono felice di annunciare questa acquisizione, un altro passo nella nostra strategia di ampliamento dell'ecosistema Allcore, che mette al centro del suo universo l'imprenditore di PMI - ha commentato, presidente e amministratore delegato di Allcore - Quella che può sembrare una diversificazione, in realtà è un modo per potenziare la nostra attività di club deal permettendo ai nostri clienti imprenditori di trovare in Allcore un partner anche per investire le proprie risorse finanziarie, legandosi ogni giorno di più alle iniziative del Gruppo".