Giorgetti: Risparmio elemento di stabilità dell'Italia

(Teleborsa) -che "lungi dall'essere un elemento di ritardo culturale è invece un elemento decisivo di stabilità del. Lo ha detto il ministro dell'economia,intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio. Un elemento, ha aggiunto, che "dovrebbe indurre gli osservatori esterni a valutare in terminisono le, ha aggiunto il Ministro.Un passaggio anche sulla predisposizione della legge di bilancio "il confronto all'interno dell'esecutivo" La solidità dei conti pubblici "non deve portare a sottovalutare il tema del livello elevato del debito, il nostro punto debole", ha proseguito Giorgetti. "Dopo anni di bassi tassi d'interesse e di impennata degli scostamenti per la pandemia eGiorgetti ha anche lanciato un messaggio a Bruxelles. "È difficile parlare di Patto di Stabilità quanto tutto è instabile", ha detto parlando nel confronto in atto nelle istituzione europee per la nuova governance, confronto che "si è fatto serrato".- realizzata assieme all'Ipsos e pubblicata come ogni anno alla vigilia della Giornata mondiale del risparmio celebrata, appunto, oggi.Il rapporto segnala che la capacità delleSi conferma "l’attitudine tradizionalmente positiva degli italiani verso il risparmio; si riscontra anche per le famiglie più in difficoltà economiche che si sono sforzate di aumentare il risparmio, facendo meno ricorso a prestiti o ai risparmi accumulati".è associato per lo più alla tranquillità (39%), ma anche a tutela (22%), saggezza (16%) e crescita (10%); risparmiare implica anche una proiezione al futuro per un italiano su quattro. Allo stesso tempo, per un italiano su tre, il risparmio oggi, più di un anno fa, implica fare dei sacrifici (29% vs 25% nel 2022).