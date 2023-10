Trasporto aereo, Bignami: "Necessario razionalizzare il sistema"

(Teleborsa) - "Credo che oggi si dimostri quello che è noto e che si riafferma anche dopo la ripresa post pandemia: lo stato di benessere e di salute delle aree aeroportuali e dei gestori aeroportuali si correla allo stato di salute di tutto il sistema economico. Bisogna di stare attenti affinché da qui non nasca l'idea che la creazione di un singolo aeroporto possa portare automaticamente un benessere. Bisogna razionalizzare il sistema ma credo che in un'ottica di gestione nazionale questo possa essere un obiettivo raggiungibile". È quanto ha affermato ila margine del convegno "Aeroporti: infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese" organizzato da Assaeroporti oggi a Roma presso il Cnel. Nel corso del convegno è stato presentato ilLo studio mette in luce con chiarezza quanto il settore incida sullo sviluppo del nostro Paese. I dati evidenziano infatti il forte valore aggiunto determinato dal comparto, pari a 65,1 miliardi di euro, sommando l'impatto diretto, indiretto, indotto e catalitico. Dall'analisi di Nomisma emerge, inoltre, come il sistema aeroportuale generi circa 1,3 milioni di posti di lavoro.''Dobbiamo diversificare le piattaforme di cargo sugli aeroporti italiani, dobbiamo essere plurali anche in questo, ed espandere i contesti di sviluppo del cargo – ha proseguito–. È necessario adottare 'un'ottica di razionalizzazione' e appoggiarsi anche sugli aeroporti laterali''.A proposito della, Bignami ha affermato che il documento Nomisma gli tornerà utile ''quando qualcuno parlerà della perniciosità del trasporto aereo. Oggi – ha detto il viceministro – la questione è inquinata da ideologie green che ci lasciano perplessi. Questo governo ha come suo approccio quello di far lavorare chi vuole lavorare e quindi consentiremo lo sviluppo delle varie aree senza pregiudizi ideologici''.