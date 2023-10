USA, indice case FHFA agosto +0,6% m/m +5,6% a/a

(Teleborsa) -in aumento nel mese di2023. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato una crescitadello 0,6% dopo il +0,8% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,5%.l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 5,6% rispetto al +4,6% del mese precedente."Gli aumenti dei prezzi delle case negli Stati Uniti e nelle regioni sono- ha affermato Nataliya Polkovnichenko, economista di vigilanza presso la Divisione di ricerca e statistica della FHFA - La divisione del Sud Atlantico ha mostrato una moderata debolezza in agosto, mentre le restanti divisioni del censimento hanno registrato un apprezzamento positivo dei prezzi rispetto al mese precedente".