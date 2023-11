Punta al rialzo la performance dei mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,44%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,30%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 81,58 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +188 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,64%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,76%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,68%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,88%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura di ieri.Positivo il(+0,84%); con analoga direzione, in denaro il(+0,7%).di Milano, troviamo(+5,21%),(+4,72%),(+2,50%) e(+2,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,90%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,11%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.di Milano,(+6,35%),(+3,55%),(+3,52%) e(+3,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,26%.Tentenna, che cede l'1,43%.Tra i dati01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 48,5 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,8 punti; preced. 50,6 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 150K unità; preced. 89K unità)14:45: PMI manifatturiero (atteso 50 punti; preced. 49,8 punti)15:00: ISM manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 49 punti).