AXA, sulla buona strada per raggiungere obiettivo di utile per 2023

AXA

(Teleborsa) -, colosso francese attivo nelle assicurazioni e nell'asset management, ha chiuso iconin aumento del 2% a 78,8 miliardi di euro, trainati dal settore(+7%), con una crescita nelle Commercial lines (+9%) grazie ai continui effetti favorevoli sui prezzi in tutte le aree geografiche, nonché a volumi più elevati, in particolare in Europa e AXA XL Insurance, e nelle Personal lines (+5%), trainati da effetti di prezzo favorevoli nel settore Auto, in parte compensati dalla riduzione dell'esposizione alle catastrofi naturali in AXA XL Reinsurance (-3%).Ciò è stato in parte compensato da(-2%) e(-2%); in quest'ultimo caso pesano le minori commissioni di gestione, che riflettono una base patrimoniale media inferiore a causa di condizioni di mercato sfavorevoli."AXA ha ottenutonei primi nove mesi del 2023 - ha affermato il- La crescita dei ricavi è rimasta forte con un buon slancio nelle nostre linee tecniche e di generazione di liquidità e nei nostri due pilastri Commerciale e Personale"."Il- ha aggiunto - Il rapporto Solvency II di AXA si attestava al 230% alla fine di settembre, riflettendo in particolare la nostra decisione di non rifinanziare oltre 1 miliardo di euro di debito subordinato".Con riguardo all'outlook, AXA prevede di mantenere la sua buona performance operativa e afferma di essereper l'anno. Prevede, tuttavia, anche alcuni ostacoli derivanti dall'aumento della frequenza delle richieste di risarcimento danni nel Regno Unito, dalle continue e elevate lapses in Italia e dall'attività legata alle catastrofi naturali nel terzo trimestre".