Bank of England lascia tassi al 5,25%: politica restrittiva per "lungo periodo"

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee (MPC) della(BoE) ha votato con unaper. Tre membri avrebbero preferito aumentare il tasso bancario di 0,25 punti percentuali, al 5,5%. Gli analisti si aspettavano che il Comitato lasciasse il tasso al 5,25% per la seconda riunione consecutiva, un livello che non si vedeva dal 2008.Dal precedente incontro dell'MPC, iin tutte le economie avanzate. Negli Stati Uniti la crescita del PIL è stata più forte del previsto. Le pressioni inflazionistiche di fondo nelle economie avanzate rimangono elevate. A seguito degli eventi in Medio Oriente, la curva dei futures sul petrolio è leggermente aumentata, mentre i prezzi dei futures sul gas sono rimasti pressoché invariati.L'inflazione CPI su dodici mesi è scesa al 6,7% sia a settembre che nel terzo trimestre del 2023, al di sotto delle aspettative del rapporto di agosto. L'inflazione CPI rimane ben al di sopra dell'obiettivo del 2%, ma si prevede che continuerà a diminuire drasticamente, al 4,75% nel quarto trimestre del 2023, al 4,5% nel primo trimestre del 2024 e al 3,75% nel secondo trimestre del 2024. Nell'ultima proiezione più probabile dell'MPC, condizionata al percorso del tasso bancario, l'"La politica monetaria dovrà essereda riportare l'inflazione al target del 2% in modo sostenibile nel medio termine, in linea con il mandato del Comitato", si legge nello statement della Bank of England."Le ultime proiezioni dell'MPC indicano che- viene aggiunto - Sarebbe necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria qualora vi fossero prove di pressioni inflazionistiche più persistenti".