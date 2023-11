Fintech, al via seconda fase sperimentazione in Italia

(Teleborsa) - Parte domani e proseguirà fino al 5 dicembre), nel corso della quale gli operatori del settore potranno presentare richiesta di ammissione alla sandbox regolamentare, uno spazio protetto per testare progetti in ambito bancario, finanziario e assicurativo.Secondo quanto riporta un comunicato congiunto diffuso da ministero dell'Economia, Banca d'Italia, Consob e Ivass, la partecipazione alla sandbox - prevista dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021 n. 100 - consente a intermediari vigilati e operatori del settore FinTech di sperimentare prodotti e servizi innovativi, potendo beneficiare di un regime normativo semplificato transitorio. Possono essere ammessi progetti in ambito FinTech,Modalità di contatto e informazioni di maggior dettaglio sono disponibili sulle pagine dedicate dei siti delle sovra citate istituzioni, oltre che sul sito del Dipartimento del Tesoro - presso il quale è incardinata la Segreteria tecnica del Comitato FinTech - dove è possibile consultare anche il registro ufficiale degli