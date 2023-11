Fondi pensione: aumentano iscritti, contributi e risorse

(Teleborsa) - Lo scorso settembre,sonoil 3 per cento in più rispetto alla fine del 2022. A tali posizioni, che includono anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degliLo rileva l’ultimo monitoraggio trimestrale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) dal quale emerge cheposizioni in più rispetto alla fine dell’anno precedente (+4,9 per cento), per un totale che sfiora i 4 milioni. Gli incrementi più alti nel numero delle posizioni continuano a registrarsi nel fondo rivolto al settore edile (+86.700), destinatario dell’adesione contrattuale di lavoratori attraverso il versamento di un contributo, ancorché di importo modesto, a carico del solo datore di lavoro, e nel fondo del pubblico impiego (+28.900 posizioni), per il quale è attiva l’adesione anche tramite silenzio-assenso per i lavoratori di nuova assunzione; seguono il fondo destinato al settore del commercio, turismo e servizi (+13.300) e quello rivolto all’industriametalmeccanica (+10.300). Nelle forme pensionistiche di mercato, si rilevano 71.000 posizioni in più nei fondi aperti (+3,8 per cento); meno dinamico il segmento dei PIP, con 40.000 posizioni in più (+1,1 per cento); alla fine di settembre, il totale delle posizioni in essere in tali forme è pari, rispettivamente, a 1,912 milioni e 3,738 milioni di unità.Le risorse destinate alle prestazioni a fine settembre del 2023 totalizzano 2miliardi di dicembre 2022. Poco più della metà dell’aumento è dipeso dal miglioramento dei corsi dei titoli in portafoglio; l’incremento residuo è dovuto ai flussi contributivi al netto delle uscite. L’attivo netto è di 64,5 miliardi di euro nei fondi negoziali, in crescita del 5,6 per cento rispetto a dicembre; esso si attesta a 30,3 miliardi nei fondi aperti e a 48 miliardi nei PIP, rispettivamente, il 7,9 e il 5,4 per cento in più nel confronto con la fine dell’anno precedente.Segno più anche perrispetto al corrispondente periodo del 2022. L’incremento si riscontra in tutte le forme pensionistiche,Nei primi nove mesi dell'annoegistrano in media risultati positivi, in particolare nelle gestioni con una maggiore esposizione azionaria. Per i comparti azionari - spiega Covip - si riscontrano rendimenti in media pari al 4,5 per cento nei fondi negoziali, al 5,5 nei fondi aperti e al 6 nei PIP. Per le linee bilanciate i risultati sono in media del 2,1 per cento nei fondi negoziali,