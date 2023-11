Novo Nordisk, vendite in aumento del 29% nei 9 mesi

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese attivo in campo sanitario e la più grande società europea per capitalizzazione di mercato, ha registratoin aumento del 29% in corone danesi e del 33% a tassi di cambio costanti a 166,4 miliardi di DKK (circa 22,3 miliardi di euro) neiLe vendite nell'ambito dellasono aumentate del 36% in corone danesi a 153,8 miliardi di DKK (40% al CER), principalmente guidate dalla crescita delle vendite del diabete GLP-1 del 45% in corone danesi (49% al CER) e dalla cura dell'obesità in crescita del 167% in corone danesi a 30,4 miliardi di DKK (174% al CER). Le vendite disono diminuite del 20% misurate in corone danesi (18% al CER), riflettendo una riduzione temporanea della produzione manifatturiera."Siamodelle vendite nei primi nove mesi del 2023, che riflette il fatto che sempre più persone stanno beneficiando dei nostri innovativi trattamenti per il diabete e l'obesità - ha commentato- Nell'ambito della ricerca e sviluppo, siamo soddisfatti la decisione di interrompere anticipatamente lo studio FLOW sugli esiti renali in quanto semaglutide ha dimostrato un beneficio nei soggetti con diabete di tipo 2 e malattia renale cronica. L'acquisizione di ocedurenone per il trattamento delle malattie cardiovascolari supporta la nostra aspirazione di stabilire una presenza in altre gravi malattie croniche con elevata bisogni medici insoddisfatti".L'è aumentato del 31% in corone danesi e del 37% a tassi di cambio costanti (CER) a 75,8 miliardi di corone danesi (circa 10,2 miliardi di euro).