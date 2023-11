Sostravel.com, accordo con DoubleYou per aumentare canali di vendita

SosTravel.com

(Teleborsa) -, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha, società del Gruppo Zucchetti specializzata in Welfare Management. L'accordo prevede la vendita dei servizi Lost Luggage Concierge e Dr. Travel attraverso la piattaforma web proprietaria, denominata ZWELFARE, e un centro servizi dedicato di DoubleYou, la quale riconoscerà a Sostravel.com il corrispettivo al netto della commissione; la vendita dei servizi di prenotazione viaggi business e vacanze avverrà invece sulle piattaforme web www.sostravel.com e www.amareitalia.com con la retrocessione di una commissione da parte della Società nei confronti di DoubleYou.Sostravel.com si aspetta attraverso tale accordo di "generare un, senza influire negativamente sulla struttura dei costi", si legge in una nota."L'accordo rappresenta un passo significativo per Sostravel.com, nell'per i propri servizi di "Travel Technology", al di fuori del canale aeroportuale, entrando allo stesso tempo nel mercato delle aziende di welfare, un segmento in rapida crescita", ha commentato, Direttore Generale di Sostravel.com.Sostravel.com prevede di raggiungere i. La validità contrattuale è di un anno con possibilità di rinnovo. L'intenzione delle parti è quella di estendere la collaborazione a lungo termine una volta consolidato il rapporto commerciale."Considerando la base clienti di DoubleYou in 500,000 membri attivi, riteniamo che l'accordo sia strategico perin portafoglio", ha commentato, Investor Relations di Sostravel.com.