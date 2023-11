Tenaris vola a Piazza Affari con risultati e buyback

Tenaris

(Teleborsa) - Vola a Piazza Affari il titoloche sta mettendo a segno un rialzo a doppia cifra dopo aver annunciato i conti del trimestre ed un buyback da 1,2 miliardi di dollari.Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre conpari a 3,24 miliardi di dollari, in crescita del 9% su anno, l' Ebitda è stato pari a 1,004 miliardi (+6%), mentre l'è sceso a 547 milioni (-10%).Il CdA ha approvato il pagamento di undi 0,20 dollari per azione, con data di stacco il 20 novembre.Il board ha approvato, inoltre, unfino a 1,2 miliardi di dollari, pari al 6,4% delle azioni in circolazione, da eseguirsi entro un anno, con l'intenzione di annullare le azioni ordinarie riacquistate.Il gruppo, produttore e fornitore mondiale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, spiega che sull'utile ha pesato un onere straordinario non-cash da 144 milioni di dollari.