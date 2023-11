Unicredit premia gli 8 vincitori di Startup Your Life 2023

Unicredit

(Teleborsa) - Si sono tenuti a Milano i, organizzati dalladi ESG Italy, che hanno coinvolto studentesse, studenti e docenti, provenienti da tutta Italia. Protagoniste leche nell’anno scolastico 2022\2023 hanno scelto il programma Start Up Your Life nell’ambito diI partecipanti hanno preso parte a, analisi dati, digitalizzazione, sostenibilità,confrontandosi con i. A moderare i lavori i, il progetto di The European House - Ambrosetti che mette in dialogo giovani e aziende per costruire il futuro del lavoro e partner dei Campionati Start Up Your Life. Nel corso dell’evento sono stati"Sono convinta che la Banca oggi svolga un ruolo cruciale e di grande responsabilità nel supportare il progresso delle comunità in cui operiamo, ed è proprio per sostenere tale progresso che promuoviamo da oltre 9 anni, attraverso la Banking Academy di ESG Italy, percorsi di educazione finanziaria, rivolgendo una particolare attenzione ai giovani", ha dichiarato, Head of ClientsStrategies di UniCredit.Per sostenere la crescita delle competenze finanziarie e imprenditoriali, da 9 anni UniCredit offre alle scuole superiori ilsviluppato dalla Banking Academy di ESG Italy, grazie al qualeL’ultima edizione ha generato: il 34% di incremento medio delle conoscenze sui temi trattati (educazione finanziaria, imprenditorialee sostenibilità), il 77% delle studentesse coinvolte ha dichiarato di essersi avvicinata alle materie economiche e finanziarie grazie a questo percorso, il 75% delle studentesse e degli studenti coinvolti ha mostrato una maggiore consapevolezza su tematiche di sostenibilità ambientale e sociale alla fine del percorso. La nuova, partita i primi di ottobre, oltre a percorsi validi ai fini PCTO, propone, contenuti interattivi ispirati al “cooperative learning”, project work collaborativi per allenare le competenze trasversali, game interattivi sulla gestione delPunto fermo del programma sono i, dipendenti ed ex dipendenti di UniCredit attivi nell’ambito della Banking Academy di ESG Italy che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per contribuire all’inclusione sociale dei giovani attivando le leve della conoscenza e della consapevolezza.