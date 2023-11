Altea Green Power, al via lavori realizzazione progetto Black Bess

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, ha intrapreso in Italia la realizzazione di un nuovo progetto Bess Storage delladenominato Black Bess.Il progetto Black Bess, che si comporrà di, sarà completato entro il primo semestre 2024 e andrà ad affiancare i progetti Green Bess, Blue Bess e Yellow Bess, la cui potenza complessiva raggiunge i 2 GW e per i quali la società è già in fase avanzata di trattativa per la cessione, in co-sviluppo, con due importanti investitori internazionali.La società ricorda in una nota che nel luglio 2022 ha firmato un contratto con il fondo Irlandese Aer Soleir per l’attività di co-sviluppo di un progetto di una potenza di 0,5 GW. L’iter autorizzativo di questo progetto è in fase avanzata e si pensa di poter traguardare le prime autorizzazioni già nel primo semestre 2024.Altea Green Power,A Black Bess, infatti, seguiranno poi White e Pink Bess, rispettivamente della potenza di 1 GW ciascuno. Il 90% dei progetti della società si svilupperà tra Centro e Sud d’Italia, mentre il restante 10% al Nord.