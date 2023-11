Bibanca (BPER), utile raddoppia a 40,6 milioni di euro nei 9 mesi

BPER

(Teleborsa) -(parte del Gruppo) ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto di 40,6 milioni di euro, raddoppiando (+20,4 milioni) il risultato dello stesso periodo del 2022 (20,2 milioni). Il- in incremento da 11 trimestri consecutivi - e quello diregistrano una rilevante crescita rispetto al 2022 toccando rispettivamente i 79 milioni di euro (+21%) e i 116 milioni di euro (+21,4%) nonostante l'incremento del costo della provvista registrato nel periodo.sono in diminuzione del 2% rispetto al 30 settembre 2022 grazie a maggiori efficienze operative che compensano l'incremento dei costi del personale, in crescita di 1,8 milioni per via dell'aumento dell’organico. Sono state, infatti, 35 le assunzioni operate nell'ultimo anno. Ilsi attesta al 37,3%, in lieve miglioramento su giugno 2023 e in calo di 10 punti sia su dicembre 2022 che anno su anno.In crescita lo, pari a 3,3 miliardi di euro (+9,1% rispetto al 31 dicembre 2022), con erogazioni di finanziamenti nell’anno per 983 mln di euro (+2% rispetto al terzo trimestre 2022).Lamostra un rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti (NPL) e gli impieghi netti pari al 1,08% e l'incidenza delle sofferenze nette praticamente è azzerata (0,06%). In aumento la copertura degli NPL che passa da 50,5% di dicembre 2022 al 52,3%.Ilè pari allo 0,28% (contro lo 0,63% del terzo trimestre dello scorso anno e lo 0,79% a fine anno).