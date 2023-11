Gruppo BCC Iccrea riceve risk rating ESG basso

(Teleborsa) - Il Gruppo BCC Iccrea ha ricevuto un ESG Rating pari a 14,2 da Morningstar Sustainalytics corrispondente ad un livello di rischio ESG “basso”, su una scala costituita da 5 livelli (Negligible, Low, Medium, High, Severe).Tale importante risultato, che si aggiunge al giudizio di Sustainability Rating, pari ad A1 (su una scala da D3 ad A1) attribuito dall’Agenzia Moody’s Analytics, denota unada parte del Gruppo.Il Gruppo BCC Iccrea ha, infatti, mostrato una gestione efficace delle tematiche afferenti all’etica aziendale, valutate al di sopra della media di settore, anche in relazione alle iniziative attuate ai fini della promozione e divulgazione a tutto il personale aziendale dei principi valoriali e comportamentali a fondamento della mission storica del Credito Cooperativo.Inoltre - si legge in una nota - la valutazione ottenuta "dimostra un’efficace gestione dei temi connessi alla product governance", in virtù delle trasparenti pratiche di marketing adottate nei confronti del mercato e della clientela delle BCC distribuite sul territorio.Infine, per quanto attiene alla, l’agenzia ha valutato positivamente la definizione di un solido framework di rilevazione, misurazione e gestione degli eventuali data breach e cyberattack, oltre che l’erogazione di periodiche sessioni formative funzionali ad accrescere la cultura del personale aziendale su tali aspetti., ha commentato: "Sustainalytics, frutto dell’impegno e delle numerose iniziative realizzate,, e si aggiunge al giudizio A1 di Sustainability Rating che abbiamo ottenuto da Moody’s Analytics. Questi risultati, a beneficio delle nostre comunità e dell’intero Gruppo, nel solco della nostra storia e nel rispetto di una nuova visione di futuro".