Innovazione, Polimeni: Rome Technopole modello di connessione tra imprese e università

(Teleborsa) -Rettrice de La Sapienza, descrive l’ecosistema di sinergie e di incontri tra accademia e impresa sulle pagine di Infra Journal, web magazine di- Capogruppo a livello globale nel settore della mobilità integrata e sostenibile – dedicato ai temiDopo una prima fase di avvio, il- spiega Polimeni - è entrato nell’operatività, con progetti avviati e ricercatori assunti. In particolare, ad oggi si contanoche raccolgono importanti sfide su temi strategici come l’energia green, la rigenerazione urbana, le metodologie diagnostiche avanzate,Ilsta contribuendo fattivamente ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, sia pubblici che privati, e a competere a livello nazionale ed internazionale sulla frontiera tecnologica, puntando sulle filiere più avanzate. Inoltre, è impegnato a promuovere la politica di inclusione e la missione di ascensore sociale, che sprosegue la Rettrice de La Sapienza sottolineando che " per fare del Lazio una “grande regione europea dell'innovazione” è necessario fare sistemache rispondessero alle esigenze del territorio: oggi molte aziende si devono rivolgere ad altre aree del Paese per trovare laureati da inserire nelle loro imprese. Vogliamo invece valorizzare in un unico polo le eccellenze per sostenere crescita e innovazione, per rendere più attrattivo il nostro territorio per le imprese, i giovani e gli investitori, rafforzando il dialogo e la sinergia con le imprese del sistema produttivo regionale e nazionale e incrementando il numero di laureati nei settori di maggiore prospettiva e interesse strategico", conclude Polimeni.