Assogestioni, arriva la seconda stagione di “The Future”: la docu-serie che racconta il risparmio gestito

(Teleborsa) - “”, la docu-serie realizzata daper raccontare il mondo del risparmio gestito con il linguaggio dell’intrattenimento e del giornalismo visuale, sbarca oggi su FR|Vision, la piattaforma video dell’Associazione, con una seconda stagione volta a proseguire la narrazione dei grandi temi die deiche stanno plasmando l’industria. Otto puntate suddivise in tre capitoli focalizzati su educazione finanziaria, economia reale e investitori istituzionali, che seguono tre filoni fondamentali da indagare per fare chiarezza sulla relazione tra risparmio gestito da un lato e tessuto produttivo, coscienza ambientale, innovazione e dimensione sociale dall’altro. Si partirà dallacome prima fonte di risparmio, per passare al sostegno che una maggiore educazione finanziaria può dare all’economia reale, per arrivare a una riflessione sulla responsabilità sociale che detengono gli attori che gestiscono il risparmio collettivo.“The Future 2 mette in luce la necessità di accrescere le competenze delle persone e, di riflesso, di superare i propri limiti in materia finanziaria”, spiega, Direttore Comunicazione di Assogestioni, a capo del progetto. “Il linguaggio è ancora più semplificato, per poter parlare a una audience sempre più allargata dell’impegno dell’industria del risparmio gestito a supporto delle famiglie, delle imprese e, in ultima istanza, della società”.Ilè stato affidato direttamente ai protagonisti del settore: 28 interlocutori di alto profilo che la regia, delegata anche per la seconda serie all’agenzia creativa LaBuccia, ha voluto immortalare ricreando un ‘bosco di luci’, che mettesse in risalto la fisicità e la realtà espressiva dei personaggi.Tra idella Stagione 2 insieme a Carlo Trabattoni e Fabio Galli, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Assogestioni, anche Dario Damiani, Senatore Membro della Commissione Bilancio, Mauro Maria Marino, Presidente di OCF, Anna Maria Selvaggio, Presidente del Fondo Fon.Te, Nicola Palmarini, direttore NICA (UK National Innovation Centre for Ageing), Mario Nava, Direttore Generale DG Structural Reform Support della Commissione Europea, Vania Franceschelli, Presidente di F.E.C.I.F., Luigi Conte, Presidente di ANASF, Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis e Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.Laè stata realizzata in collaborazione con Amundi, Eurizon, Generali Investments, Invesco, J.P. Morgan AM, Pimco e UBS AM. Sono intervenuti Emanuele Bellingeri, Fabio Cavazza, Silvana Chilelli, Giuliano D’Acunti, Alessandro Gandolfi, Marco Iannone, Nunzio Laurenziello, Guido Maistri, Massimo Mazzini, Adriano Nelli, Patrizia Noé, Simone Ori, Saverio Perissinotto, Paolo Proli, Cinzia Tagliabue, Gabriele Tavazzani, Maria Paola Toschi.