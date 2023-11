Banco BPM, plafond da 50 milioni di euro per sostenere le famiglie e le imprese colpite dal maltempo in Toscana

Banco BPM

(Teleborsa) -ha deciso di mettere a disposizione un plafond daa favore di famiglie e imprese danneggiate dalla recente ondata di maltempo che ha colpito lae in particolare le province di Firenze, Prato e Pistoia. I clienti potranno richiedere finanziamenti a condizioni economiche di particolare favore recandosi in una delledi Banco BPM presenti in tutta la Toscana. I finanziamenti potranno essere impiegati sia per i primi e più urgenti interventi di ripristino o di riparazione, sia per supportare la liquidità di famiglie e aziende.Banco BPM ha espresso solidarietà alle persone che in questo momento stanno vivendo una situazione di grave. Il plafond stanziato costituisce un immediato e concreto contributo per fronteggiare questa