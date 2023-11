Enervit sale al 100% della società distributrice in Spagna e Portogallo

Enervit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha sottoscritto l'dalla societa` Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A del, società spagnola che distribuisce i prodotti Enervit nel territorio della Spagna e del Portogallo, di cui Enervit deteneva già il 50%.Per l'acquisto del 50% del capitale sociale di ENERVIT NUTRITION SL il prezzo è stato concordato in. Il fatturato degli ultimi anni ha registrato una continua crescita, superando i 7 milioni di euro nel 2022. Il closing è previsto entro il 30 novembre 2023."Questa operazione - si legge in una nota - si inserisce nella, seguendo direttamente sia le catene nel mass-market sia il canale on-line, con la prospettiva di aumentare le vendite e la redditività in tali mercati".