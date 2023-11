Fed, Cook: sistema finanziario più resiliente rispetto a metà anni 2000

(Teleborsa) - "Il nostro, riflettendo i progressi compiuti dai regolatori e dal settore privato nel rafforzare la resilienza. Detto questo, non possiamo accontentarci e vedo alcuni rischi importanti". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della FED, durante un evento alla Duke University.Secondo Cook, "il settore bancario rimane nel complesso solido e resiliente" e "la maggior parte delle banche continua a riportare solidi livelli di capitale ben al di sopra dei requisiti normativi". Inoltre, il settore bancario "e il sistema nel suo insieme dispone di capitale e liquidità sufficienti per resistere agli shock"."Allo stesso tempo, le(non-banking financial institution, ndr) potrebbero svolgere unassociato all'inasprimento delle condizioni finanziarie e al rallentamento dell'attività economica - ha aggiunto - Sto monitorando da vicino gli intermediari finanziari non bancari con pronunciati disallineamenti di liquidità, come alcuni fondi del mercato monetario e fondi aperti, nonché quelli con una leva finanziaria significativa, come gli hedge fund".