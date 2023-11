Lavoro, Brunetta (CNEL): ripensare i rapporti in ottica realmente sussidiaria

(Teleborsa) - Il presidente del Cnel,, ha dichiarato che il manifesto del lavoro cooperativo diè "una importante sollecitazione a ripensare complessivamente le relazioni di lavoro e, segnatamente, le connessioni tra dinamiche della produzione e dinamiche redistributive sul presupposto che, nella, sono messi in comune non solo i mezzi, ma anche i fini". "Questa è una tendenza che oggi va oltre il mondo della– ha aggiunto – e riguarda il modo di fare impresa secondo un modello che mette al centro le persone"."Per questo va guardata con estrema attenzione ladi una legge sullae sempre per questo va legato strettamente il tema dei salari al tema della produttività perché sono due facce della stessa medaglia che non possono non procedere in parallelo", ha sottolineato.Brunetta ha poi evidenziato che il"invita a ripensare l'intero sistema deiin una ottica realmente sussidiaria, valorizzando cioè l'apporto delle parti sociali e dei corpi intermedi come abbiamo fatto di recente rispetto al dibattito sul salario minimo". Il presidente del Cnel ha lanciato "un monito a riflettere sul significato e sull'impianto complessivo di unancora oggi scritto e pensato attorno a un modello che oggi ha perso la centralità e la forza unificante di un tempo e che deve iniziare a sviluppare un profondo dialogo con le variegate espressioni dellae della".L'impatto delladell'ultimo decennio, ha aggiunto Brunetta, "non solo ci consegna una rinnovata attenzione alle dinamiche del lavoro in cooperativa, ma ci invita anche a compiere l'ultimo tratto di miglio che ancora manca per l'attesodei lavori. È giunto dunque il tempo, se davvero vogliamo riconoscere l'originalità e la forza vitale del movimento cooperativo, di rifuggire da una idea del lavoro in cooperativa come semplice ripiego alle criticità che attraversano il modo ordinario di lavorare".