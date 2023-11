Mutui, ABI: rinegoziazione in netta crescita

(Teleborsa) -in Italianettamente(allungamenti, passaggi da variabile a fisso, revisione del tasso di interesse), per attenuare gli impatti dell'incremento dei tassi d'interesse sull'importo delle rate deiLo segnalasulla base dei dati appena pubblicati dalla Banca Centrale Europea spiegando in una nota che nei primi nove mesi del 2023, l'ammontare dei mutui rinegoziati è stato di 17,4 miliardi euro, ben superiore ai 5,1 miliardi nei primi 9 mesi del 2022.L'Associazione Bancaria Italiana segnala che in termini di comparazione internazionalfronte di un valore per l'Italia del 34,4%, l'incidenza delle rinegoziazioni sul totale delle nuove erogazioni nell'area dell'euro è del 24,4%.L'Abi ricorda di avere promosso per i propri associati l'adozione di misure in favore delle famiglie con mutui a tasso variabile, quali ad esempio:er l'acquisto della prima casa; l'ampliamento della platea dei beneficiari della rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario, introdotta dall'art.1, comma 322, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (ad esempio, ammettendo alla misura anche soggetti con reddito ISEE o con mutui di importo più elevato rispetto a quanto previsto dalla legge); l'ulteriore diffusione della conoscenza presso la propria clientela della possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cosiddetto Fondo Gasparrini), al fine di sospendere - al verificarsi di specifici eventi - il pagamento delle rate del finanziamento.Secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia l