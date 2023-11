Netweek acquista le 4 emittenti televisive di Telecity

Netweek

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha approvato l'operazione di, proseguendo così nella strategia di ampliamento della propria offerta media nelle 4 regioni del Nord Italia dove vanta da oltre 50 anni un consolidato posizionamento competitivo. Nello specifico, l'acquisizione delle seguenti 4 emittenti televisive: Telecity Lombardia, Telecity Piemonte, Telecity Liguria, Telecity Val d'Aosta.L'accordo prevede il conferimento degli asset operativi, tra cui i 4 LCN e la sede di Assago (MI), a favore di una Newco che sarà oggetto di cessione a favore di Netweek sulla base di un. Tale acquisizione sarà sostenuta in parte ricorrendo a mezzi propri per almeno 4 milioni di euro e per la parte residuale attraverso strumenti finanziari a medio-lungo termine, si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti per questo importante accordo raggiunto con la Famiglia Tacchino, che ringrazio per la correttezza avuta durante la fase di trattativa - ha commentato l'- Tale patto permetterà di dotare il Gruppo Netweek di prestigiosi LCN che grazie alla storica leadership in regioni di Italia strategiche, permetterà dicon le altre piattaforme comunicative del gruppo che già oggi opera sui medesimi territori con oltre 40 periodici cartacei e 50 portali online ; in particolare sarà avviata sin da subito una partnership commerciale con la concessionaria pubblicitaria del Gruppo volta a proporre piani di comunicazione integratisulle emittenti Telecity"."Questa importante operazione si inseriscedel Gruppo Netweek, avviato agli inizi dell'anno con l'obiettivo di sviluppare un polo di comunicazione locale, crossmediale e multipiattaforma, efficace nella raccolta pubblicitaria della media impresa e capillare nell'informazione locale grazie ad oltre 200 giornalisti distribuiti sul territorio".