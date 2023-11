Positiva la borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la prima seduta della settimana per la Borsa diche, insieme al resto delle altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, beneficia dei guadagni messi a segno da Wall Street nella sessione di venerdì.A dare linfa ai listini azionari statunitensi ha contribuito il report occupazionale USA di ottobre, che ha messo in evidenza una crescita dei nuovi posti di lavoro, inferiore alle aspettative. Il rallentamento del mercato del lavoro porterebbe, secondo gli investitori, ad una pausa della stretta monetaria della Federal Reserve.Ilmostra un rialzo del 2,33%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per, che avanza del 2,04%.Ottima la prestazione di(+1,53%); come pure, in netto miglioramento(+4,51%).Poco sopra la parità(+0,57%); come pure, in moderato rialzo(+0,24%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,18%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%.Il rendimento dell'scambia 0,88%, mentre il rendimento per ilè pari 2,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,4%; preced. 3,9%)01:50: Partite correnti (atteso 3.000 Mld ¥; preced. 2.280 Mld ¥)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0%).