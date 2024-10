Debole Tokyo. Bene le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale di seduta in calo per la borsa di, sulla della chiusura mista del mercato azionario americano e con gli investitori che guardano con incertezza all’esito delle elezioni in Giappone, previste questa domenica.L'indicescende con uno scarto percentuale dello 0,82%, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa, che arriva al 2,14%.Buona la prestazione di(+1,13%); consolida i livelli della vigilia(+0,01%).In rosso(-0,87%); sulla parità(+0,16%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,17%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%.Il rendimento dell'scambia 0,95%, mentre il rendimento per ilè pari 2,16%.