Promotica, backlog di campagne loyalty per 53 milioni di euro

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha comunicato di avercon importanti player nazionali ed internazionali della GDO e del settore energy (valore ulteriormente in crescita rispetto ai circa 50 milioni comunicati in data 28 settembre 2023). Di queste, quattro campagne sono state avviate dal primo ottobre ad oggi, per un valore di circa 44 milioni, mentre per la restante parte, pari a oltre 9 milioni, si prevede prenderanno avvio entro l'anno con termine entro i primi mesi del 2024.Con riferimento ai, sono state e saranno sviluppate campagne per: Apulia Distribuzione, Bennet, Caddy's, Carrefour (Puglia Distribuzione), Coop, Conad, Edison Energia e Végé. Viene anche segnalata la campagna lanciata sulper Co-op Hungary, player internazionale operante nel settore della GDO ed una delle principali catene di vendita al dettaglio in Ungheria."Siamo contenti di poter annunciare al mercato un ricco backlog di campagne loyalty che daranno un- ha commentato l'A- I nomi delle aziende con cui abbiamo siglato gli accordi confermano la nostra leadership di settore, segno evidente della qualità del servizio offerto. Mi preme sottolineare, in particolare, che siamo orgogliosi di lavorare con Co-op Hungary, una realtà dinamica ed innovativa e che ci consente di accrescere il peso delle nostre attività all'estero che siamo convinti potranno crescere ulteriormente in futuro. Abbiamo recentemente annunciato al mercato la nascita della divisione ‘Promotica International' che pensiamo potrà dare una grossa spinta per il nostro posizionamento all'estero, dove riteniamo di poter giocare un ruolo da protagonisti".