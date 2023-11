Wall Street cauta dopo il rally. Occhi a trimestrali e discorsi Fed

Morgan Stanley

S&P 100

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno scommesse sul fatto che i tassi di interesse hanno raggiunto il picco in seguito alla decisione del FOMC di lasciare i tassi invariati nell'ultima riunione. Tali aspettative saranno messe alla prova questa settimana da, tra cui il presidente Jerome Powell, ma anche Lisa Cook, John Williams e Lorie Logan.C'è comunque chi crede che il rally azionario non durerà. Gli analisti dihanno scritto che "gli indici azionari hanno registrato il loro rally settimanale più forte durante tutto l'anno, guidati da molti dei ritardatari da inizio anno. Anche se manterremo una mentalità aperta, la mossa finora sembra più un rally del mercato ribassista piuttosto che l'inizio di una ripresa sostenuta, soprattutto alla luce delle revisioni degli utili e dei dati macro più deboli".Intanto, investitori e analisti continuano a monitorare i. Secondo calcoli di, l'EPS delle società dell'S&P500 è stato finora superiore al consensus del 7% circa nel terzo trimestre, soprattutto grazie alla forza dei margini poiché le vendite sono inferiori al recente trend trimestrale. "Nonostante l'80% delle aziende abbia battuto le attese a livello di EPS, ie indicano un quarto trimestre cauto", hanno scritto gli analisti in una nota.sono tra le. Prima della campanella odierna,ha comunicato di aver tagliato la guidance su ricavi annuali per un calo della domanda per il vaccino COVID, mentreha detto di essere sulla buona strada per una raccolta 2023 da 150 miliardi di dollari.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,12% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.367 punti. In moderato rialzo il(+0,44%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,38%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -60,3 Mld $; preced. -58,3 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65 punti; preced. 63,8 punti).