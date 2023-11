Ardian acquista portafoglio da 2,1 miliardi di dollari da CPP Investments

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, hadi partecipazioni in 20 fondi di private equity dal Canada Pension Plan Investment Board (), società con 575 miliardi di dollari canadesi di assets under management. La maggior parte delle partecipazioni sono nordamericane, ma sono inclusi anche fondi di buyout europei.L'accordo prosegue la strategia dei fondi secondari di Ardian volta ache desiderano riequilibrare i propri portafogli e monetizzare i propri investimenti di private equity. Negli ultimi quattro anni, Ardian ha investito più di 40 miliardi di dollari in investimenti secondari di private equity."Quest'ultima acquisizione arriva in un momento significativo per il settore in cui molti LP continuano ad affrontare l'effetto denominatore e sono alla ricerca di opportunità di gestione del portafoglio come questa per", ha commentato Mark Benedetti, Membro del Comitato Esecutivo, Co-Head di Ardian US, Co-Head of Secondaries & Primaries e Membro del ASF Management Committee di Ardian.