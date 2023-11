Edilizia, Manovra aumenta tassazione di 1,9 miliardi in 3 anni"

(Teleborsa) -in Manovra, quantificato in, appare ". Lo ha affermato la presidente dell', Federica Brancaccio in audizione dinanzi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.Fra le misure citate, che aumentano la tassazione sulla casa, c'èo trattenuta dalle banche e da Posteelativi alle spese agevolabili con i bonus edilizi e larealizzate dallaoggetto di interventi agevolati con il Superbonus entro dieci anni dalla fine dei lavori.L'ANCE auspica che queste maggiori risorse "siano quantomeno destinate allae servano a finanziare incentivi utili alla rigenerazione urbana delle nostre città", come laper il completamento deiBrancaccio ricorda che la, nel 2024, avrà "sicuramente un"con effetti per la". "A compensare l'arresto delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici, non sta poi contribuendo il PNRR - ha precisato - la cui attuazione registra ritardi"Per l'ANCE, unaconsentirebbe unadalla misura, evitando "la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro". "L'Ance condivide la necessità di chiudere la stagione del 110% per aprire una riflessione seria sul futuro dell'efficientamento degli edifici in Italia - ha sottolineato Brancaccio - ma ritiene che lain atto relative al Superbonus: la necessità di una limitata proroga per i, colpiti da numerosi rallentamenti, e lo".Infine, l'ANCE ritiene che nella Manovra ", il finanziamento di un" e di una "prima parte di un Programma di mitigazione strutturale delladegli edifici pubblici, con 285 milioni di euro in 5 anni e 1,5 miliardi aggiuntivi per la ricostruzione post terremoto 2016". Per Brancaccio, "occorre evitare che le annunciate misure di spending review vadano a colpire ancora una volta gli investimenti infrastrutturali e la manutenzione".