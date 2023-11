Enel, De Angelis: EBITDA 4° trimestre di almeno 5 miliardi, proseguono dismissioni

Enel

(Teleborsa) - "L'aumento dell'EBITDA neiè stato trainato dae da, mentre il FFO in aumento di oltre 9 volte su base annua è stato raggiunto grazie alla performance aziendale e alla forte generazione di cassa. La stessa forte performance sottostante ci ha portato all'aggiornamento delle guidance, mentre viene confermata l'ambizione di riduzione della leva finanziaria, con Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA pro-forma a 2,4x-2,5x". Lo ha affermatodi, nella call con gli analisti cha ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 "In generale, i risultati sono unasul miglioramento della performance, sull'esecuzione e sul rispettare le promesse - ha spiegato - La nostra solida cash generation è una base per generare valore verso gli azionisti e tutti gli stakeholder in generale. Inoltre, il".Il CFO ha anche fornito un aggiornamento del piano di M&A, con leper un valore di circa 6,5 miliardi di euro sul debito netto (2,8 miliardi da deal chiusi in Argentina, Romania, Autralia e Cile, e 3,7 da deal annunciati in Perù, Grecia e USA). L'indebitamento netto pro-forma è invece indicato a 57 miliardi di euro, considerando i 2,1 miliardi della Romania e gli 0,5 miliardi del Cile.In merito all'ultima parte dell'anno, ha detto che "l'" e che non è comparabile con quello dello stesso periodo del 2022 a causa di alcuni one-off. Inoltre, il settore sta ancora attraversando un "periodo caratterizzato da grande volatilità".De Angelis ha poi spiegato che ildell'intero anno sarà di circa 13 miliardi di euro e che è stato raggiunta una "new normality" in termini di, con il costo che "si è stabilizzato" (assumendo gli stessi livelli di debito e la stessa componente di fisse/variabile).Enel non ha fornito un aggiornamento del, perché ", alcuni dei quali abbiamo già chiuso ma su cui non abbiamo certezza che saranno incassati entro fine anno, mentre su altri deal stiamo ancora negoziando - ha detto il CFO - Abbiamo quindi scelto di condividere i dati più aggiornati ad oggi, mentre una visione più aggiornata sarà condivisa all'in programma per il prossimo 22 novembre".