Fineco, utile 9 mesi in forte crescita a 454 milioni di euro

FinecoBank

(Teleborsa) -ha chiuso i primicon unrecord di 454,2 milioni di euro, in crescita del 50,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Isono stati pari a 916,7 milioni di euro, +34% a/a, trainati dall'Investing (+5,6% a/a) grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management e ai maggiori margini netti sul gestito, e dal Margine Finanziario (+95,1% a/a).""Siamo molto soddisfatti dei risultati dei primi nove mesi dell’anno, che confermano lae di continuare il suo percorso di crescita, grazie a un modello di business diversificato e sostenibile- ha commentato l'- In questi mesi abbiamo lavorato per ridisegnare la nostra gamma di soluzioni in grado di fare fronte al nuovo contesto e stimolare i nostri clienti con strategie di pianificazione finanziaria efficienti, innovative e di lungo periodo".Lesono pari a 29,1 miliardi di euro, di cui 18,6 miliardi relativi a classi retail (+25,7% a/a) e 10,6 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +8,6% a/a). Procedono le attività collegate alla discontinuità strategica, che consentono a FAM di avere un maggior controllo della catena del valore.Nei primi nove mesi del 2023 laè stata pari a 6,8 miliardi di euro, rispetto ai 7,5 miliardi dello stesso periodo del 2022, confermandosi solida anche in una fase di mercato particolarmente complessa. La raccolta gestita è stata pari a 2,3 miliardi, la raccolta amministrata si è attestata a 7,4 miliardi, mentre la raccolta diretta è stata pari a -2,9 miliardi.Nei primi nove mesi del 2023 sono stati acquisiti 86.257 nuovi. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2023 è di 1.540.864. Al 30 settembre 2023 la rete deiè composta da 2.968 unità, distribuite sul territorio con 426 negozi finanziari (Fineco Center).