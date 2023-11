Intred, fatturato 9 mesi sale a 36,8 milioni di euro

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha registrato unalpari a 36,8 milioni di euro, in crescita del 8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dallepari a 22,2 milioni in aumento del 13,3% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. La crescita è dovuta principalmente ai servizi con canoni ricorrenti, core business dell'azienda, che rappresentano circa l'86,8% del fatturato, pari a 31,9 milioni."Nel terzo trimestre del 2023,del fatturato, il quale riflette i notevoli sforzi compiuti da Intred nello sviluppo della sua rete in fibra ottica proprietaria in tutta la Lombardia - ha commentato il- Grazie ai Bandi Scuole, l'azienda sta promuovendo l'espansione delle vendite anche in province dove la nostra presenza era precedentemente limitata. Questo risultato ha notevolmente incrementato le vendite anche nel settore pubblico locale e nei comparti Wholesale e Professionale. Questo notevole sviluppo è il risultato diretto degli investimenti continui in attività di marketing ed del rafforzamento della forza vendita.Laè cresciuta fortemente nel terzo trimestre 2023 con un +16,8%, passando dai 9.500 Km del 31 dicembre 2022 agli oltre 11.000 Km di settembre 2023.