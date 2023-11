(Teleborsa) -quello che caratterizza loche registra ancoraed offre ben. La decarbonizzazione, infatti, non è in linea rispetto ai nuovi target europei. Le emissioni di gas serra sono aumentate dal 2019 al 2022. L'energia rinnovabile nel 2022 è diminuita e il trend non è al passo con gli obiettivi europei. Buono il livello di riciclo dei rifiuti, anche se il tasso di utilizzo di materia proveniente dai rifiuti, pur restando positivo, è diminuito.E' il quadro che emerge dalla tradizionale Relazione presentata agliin occasione dell'apertura dialla Fiera di Rimini."Un maggiore impegno nelle misure per la transizione ecologica all’economia di domani potrebbe contribuire in modo decisivo al rilancio dell’economia italiana, a promuovere innovazioni e investimenti", ha ricordato, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ricordando che attraverso una serie di misure ""potremmo promuovere il rilancio dell’economia italiana che invece, senza nuove prospettive, sta entrando in una fase di preoccupante stagnazione".Per quanto concerne il capitolo "evidenzia gravinette di gas serra, che si sono ridotte solo del 4% dal 2015 al 2022 e sono aumentate del 2% dal 2019 al 2022 sono aumentate del 2%.dal 21% del 2021 ed il trend è molto lontano dal target del 40% al 2030;della richiesta nel 2022 dal 41% del 2021 ed idi 10/12 di GW necessari per mettersi al passo con gli obiettivi europei al 2030 e in ritardo rispetto agli altri grandi Paesi europei: nel 2022, infatti, la Francia ha installato 5 GW., settore cruciale per la decarbonizzazione in Italia,e le emissioni di gas serra.Sul tema, la produttività delle risorse nel 2022 è ancora fra le migliori nell’UE a, ma è in calo rispetto ai 3,5 del 2019.di tutti i rifiuti nel 2020 è stata, a fronte di una media europea del 58%, ma il tasso di utilizzo di materia proveniente dal riciclo è sceso al 18,4%.Sul fronte, l’Italiadel proprio(solo il 21,4%) e del(il 6,9%), confermando valori inferiori alla media della UE del 26,4% e del 12,1%. Per le asiamo al. Il monitoraggio ha evidenziato uno stato di conservazione sfavorevole del 54 % della flora, del 53 % della fauna e l’89 % degli habitat terrestri tutelati dalla Direttiva Habitat.Sul capitolosi evidenzia un, cresciuto a 683 auto ogni 1.000 abitanti. IN particolare lerappresentano ancoradel totale. Le auto full-electric immatricolate al 30 giugno 2023 sono state solo 32.000 in tutto, 7.900 in più rispetto allo stesso periodo del 2022: valori ancora molto bassi rispetto agli altri Paesi europei.In conclusione,del pacchetto europeocomporterebbe, in 10 anni,cumulati di, generando undi ben 689,1 miliardi e undi ben 66 miliardi condi ben 529,5 miliardi. L’attuazione delleconsentirebbe all’Italia, al 2030, un rper 82,5 miliardi, didei rifiutie didi rifiuti in discarica di 7,3 miliardi. Infine, si è molto polemizzato in Italia con l’iniziativa europea della Nature Restoration Law, che può essere migliorata evitando l’errore di sottovalutare i benefici economici del ripristino degli ecosistemi, anche perchè l’Italia dovrebbe sostenere minori costi per il rispristino degli ecosistemi sia rispetto al PIL, sia per abitante, avendo una quota relativamente più bassa della media europea di ecosistemi in condizioni non buone. L’Italia avrebbe benefici di circa 2,4 miliardi dal ripristino degli ecosistemi con costi di 261 milioni, con benefici circa 9 volte i costi sostenuti.