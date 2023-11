Telepass, a TransLogistica Poland 2023 per presentare l'offerta per l'autotrasporto

(Teleborsa) - Telepass, parte del gruppo Mundys, è pronta nei prossimi mesi ad. Ad annunciarlo, la società leader nella mobilità integrata in occasione della partecipazione a, a Varsavia, tra le principali manifestazioni fieristiche europee del trasporto e della logistica in cui presenta l'offerta dedicata al segmento veicoli pesanti.Telepass, che da giugno scorso è, oggi è un ecosistema di servizi di mobilità per i veicoli leggeri e pesanti e interconnette oltre 170.000 km di strade e autostrade in Europa, facilitando i passaggi tra più Paesi attraverso un unico dispositivo interoperabile e contribuendo alla semplificazione degli spostamenti di persone e merci all’interno della rete stradale europea.Protagonista a Trans Poland è la piattaforma per la mobilità dei mezzi pesanti, che integra l’innovativo dispositivo satellitare (K1) a un’app dedicata ai driver che permette di avere a disposizione nuove funzionalità per la gestione e il monitoraggio dei servizi associati al veicolo. L’app si integra con il dispositivo per la gestione dei servizi sottoscritti, tra cui il pagamento del telepedaggio, già attivo in 14 Paesi. In abbinamento a Telepass SAT viene fornito anche il servizio che consente al fleet manager di accedere a una serie di servizi per la gestione della flotta, tra cui il monitoraggio dei mezzi, la geolocalizzazione, la gestione dei dati del CAN-bus, la velocità del veicolo e molto altro.Il nuovo apparato satellitare lanciato a inizio anno darà un ulteriore impulso all’internazionalizzazione e all’interconnessione e, mirando a fornire un’esperienza di viaggio senza confini ai propri clienti,(Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Ungheria, Svizzera, Bulgaria e, appunto, Polonia).Telepass è uno dei primi fornitori di servizi per la mobilità in Europa, con. Nello specifico, nel settore dell’autotrasporto,Uno studio, condotto dall’Università Ca’ Foscari Venezia, ha stimato l’impatto positivo dell’utilizzo di tecnologie del tipo On Board Unit, come il Telepass, sulla rete autostradale italiana. Questa tecnologia, permettendo di evitare gli stop and go ai caselli, assume ancora più rilevanza per i mezzi pesanti: nel caso di ossidi di azoto (NOx), che si producono come sottoprodotti durante una combustione, la riduzione è tre volte superiore ai veicoli leggeri. In particolare, nel solo 2022, si sono risparmiate oltre 215 tonnellate fra ammoniaca (NH3) e ossidi di azoto (NOx), tra le principali emissioni inquinanti prodotte dei veicoli pesanti.Da tempo il Gruppo Telepass è impegnato nell’puntando, oltre che sull’utenza privata, anche sul mondo dell’autotrasporto e della logistica e promuovendo soluzioni che consentano una gestione sempre più integrata a livello europeo, un’ottimizzazione del traffico con conseguenti benefici sui tempi di percorrenza e una riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi.