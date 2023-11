Eventi e scadenze dell'8 novembre 2023

Lunedì 06/11/2023

Martedì 07/11/2023

Mercoledì 08/11/2023

(Teleborsa) -- Seul - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita di Stato nella Repubblica di Corea- Milano, Rho-Fiera - Esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l’intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale- Evento di riferimento in Europa per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 26ª edizione, di Italian Exhibition Group, si svolgerà in Fiera a Rimini- Gli Stati Generali della Green Economy si svolgono a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'L'economia di domani: una green economy, decarbonizzata, circolare e nature positive'. Promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 68 organizzazioni di imprese, con il MASE e con il patrocinio della Commissione europea- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Settembre 2023- Milano, Allianz MiCo - Summit dedicato alle applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale. Un evento in cui aziende, esperti, manager e innovatori si confrontano sul futuro e sull’impatto nel business delle 'tecnologie emergenti', con aziende leader nello sviluppo dei nuovi processi del futuro- Bruxelles - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, riceve Mark Rutte, Primo Ministro dei Paesi Bassi- Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti, Christine Lagarde e Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE, Andrea Enria- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Roma - Ottava conferenza Frontiers Health 2023, uno degli eventi globali di maggior prestigio sull'innovazione digitale nella sanità, con una forte attenzione alle terapie digitali, alle tecnologie avanzate, alla trasformazione sanitaria, agli investimenti e allo sviluppo dell'ecosistema- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, interviene con un videomessaggio alla presentazione del Rapporto "Italiani nel mondo 2023", a Roma09:00 -- La Central Bank of Ireland's Financial System Conference 2023 si svolge a Dublino. Si riuniranno leader dell'industria, rappresentanti dei consumatori e policymakers, sia provenienti dall'Irlanda che a livello internazionale, per dibattere sulle questioni chiave del sistema finanziario. Parteciperà, tra gli altri Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia09:30 -- Milano - Il futuro delle assicurazioni tra nuovi scenari finanziari e gestione dei grandi rischi. All'evento del Sole 24 Ore, interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, i Presidenti di ANIA, Unipol e UnipolSai , l'AD di Generali, il DG di Sara Assicurazioni, l'AD e DG di Poste Vita11:00 -- Roma - Save Your Home, società benefit, presenta la seconda edizione dell’Osservatorio SalvaLaTuaCasa (famiglie/rata mutuo - evoluzione aste - efficacia misure a supporto famiglie), realizzato con Nomisma, che approfondisce la situazione economica delle famiglie italiane, impossibilitate a sostenere le rate del mutuo. Parteciperanno istituzioni, parti politiche e rappresentanti del mondo creditizio16:30 -- Milano - 8° evento annuale di Global Thinking Foundation. Al termine verrà lanciata We4, prima piattaforma di rete europea sull’inclusione finanziaria, realizzata con il sostegno di Banco BPM. Interverrà, tra gli altri, il ministro Locatelli (in videcollegamento)- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati del Terzo trimestre 2023, con il CEO Luigi Lovaglio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2023.- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2023- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2023- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo