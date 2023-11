FAE Technology acquista Elettronica GF per 5,6 milioni di euro

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha sottoscritto un. Si tratta di una società con sede a Faenza (RA) e che opera anch'essa nel settore dell'elettronica e nel dettaglio nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni basate su microprocessore, come microcomputer e panel PC.Elettronica GF, al 31 dicembre 2022, ha realizzatototali pari a circa 10,9 milioni di euro e un EBITDA di circa 1,7 milioni di euro, con relativo EBITDA Margin del 15,2% circa. L'indebitamento finanziario netto risulta pari a circa 8,8 milioni di euro, somma che sarà ridotta a circa 5,7 milioni di euro per effetto di un'operazione di scissione propedeutica al closing.Ilè stato convenuto in, di cui 0,9 milioni di euro come parte eventuale. In merito alle modalità di pagamento del prezzo, il CdA sta ancora svolgendo le opportune valutazioni volte all'identificazione del miglior mix di risorse finanziarie necessarie al finanziamento dell'operazione, tra l'utilizzo di mezzi propri, il ricorso a mezzi di terzi e/o alla raccolta di ulteriore equity presso il mercato."L'acquisizione di Elettronica GF si inseriscee rappresenta un'importante evoluzione all'interno del processo di crescita che FAE Technology sta portando avanti negli ultimi anni - ha commentato l'- Le competenze di cui Elettronica GF è portatrice, unite a quelle di FAE Technology, ci consentiranno di completare il nostro spettro applicativo in ambito elettronico, dalla sensoristica di campo fino all'edge computing. In questo modo saremo in grado di presidiare interamente la generazione e la gestione del dato, insieme alle applicazioni end-to-end che ne possono derivare".