IGD, utile netto ricorrente 9 mesi in calo per aumento costo del debito

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso iconpari a 105,4 milioni di euro, in incremento del +3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Ilè pari a 88,4 milioni di euro, in incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre a perimetro omogeneo risulta in incremento del +8,1%. L'è pari a 81 milioni di euro, in incremento del 6,7% con un margine in crescita pari al 72,9%, mentre la marginalità dell'EBITDA caratteristico Freehold (relativo al perimetro immobiliare di proprietà) si attesta al 75% (anch'esso in crescita). Lacomplessiva è pari a -31,1 milioni di euro.L'(FFO) è pari a 44,4 milioni di euro, in decremento del -11,9% rispetto al 30 settembre 2022, per effetto dei maggiori oneri finanziari."Anche il terzo trimestre ci consegna numerose conferme sui buoni e solidi andamenti della nostra attività e di quella dei nostri tenant - ha commentato l'- A livello di margine operativo il positivo risultato è superiore anche alle nostre previsioni di inizio anno, mentre l'incremento del costo della finanza è l'elemento che impatta sull'utile netto ricorrente. Avevamo un obiettivo importante nella seconda parte dell'anno, ovvero il rifinanziamento anticipato del bond scadente a novembre 2024, per il quale è stata lanciata il 5 ottobre un'articolata operazione in grado di gestire per intero la questione. Siamo convinti che gli investitori abbiano compreso il razionale dell'offerta e apprezzatone i termini, e siamo quindi molto fiduciosi di poter annunciare un risultato positivo il 14 novembre prossimo".A fine settembre 2023 ilsi è attestato al 3,48%, in crescita rispetto al 3,22% del 30 giugno 2023, il tasso di copertura degli oneri finanziari, o ICR, si è attestato a 2,7 in lieve diminuzione rispetto al primo semestre 2023. Laè negativa per -970,86 milioni di euro (-947,84 milioni di euro il dato adj. ex IFRS16), mentre il Gearing Ratio è pari a 0,93X, e il rapporto Loan to Value risulta pari a 47,2% (47,7% a fine giugno 2023).