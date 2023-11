TIM: nel terzo trimestre ricavi +6,5%, ebitda +2,2%

TIM

(Teleborsa) - Il Gruppochiude i primi 9 mesi dell'anno con ricavi totali a 11.953 milioni di euro, +3,7% rispetto ai primi nove mesi del 2022 (11.529 milioni di euro).Ildel 2023 attribuibile ai soci della controllante registra una perdita di 1.124 milioni di euro (-2.728 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022) e sconta l'effetto negativo di oneri netti non ricorrenti per 596 milioni di euro (2.367 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022).L'del 2023 è pari a 4.217 milioni di euro (3.945 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, +6,9% in termini reported, +5,3% in termini organici). L'Ebitda organico al netto della componente non ricorrente si attesta a 4.787 milioni di euro con un'incidenza sui ricavi del 40% (4.544 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, con un'incidenza sui ricavi del 39,4%). L'Ebitda dei primi nove mesi del 2023 sconta oneri netti non ricorrenti per complessivi 570 milioni di euro (594 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022).I ricavi di gruppo nelin crescita del 3,7% a 4,1 mld ed Ebitda di gruppo in crescita del 6,5% a 1,7 mld. I ricavi totali ed Ebitda domestico sono stati in crescita per il secondo trimestre consecutivo, rispettivamente a 3 mld (+2,2%) e a 1,1 mld (+3,6%)L’contabile al 30 settembre 2023 è pari a 26.471 milioni di euro, in aumento di 1.101 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (25.370 milioni di euro).TIM nei primi 9 mesi del 2023 ha realizzato "". Lo scrive il gruppo nella nota dei risultati dei primi nove mesi e del terzo trimestre 2023. Raggiunto inoltre il 77% del target di contenimento dei costi domestici per l'intero 2023.