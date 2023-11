Unicredit annuncia aiuti per famiglie e imprese Toscana

UniCredit

(Teleborsa) -a supporto delle. La banca ha infatti messo in attoa sostegno dei cittadini e delle imprese che hanno subito gravi danni provocati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la regione nei giorni scorsi. In particolare, nelle aree diTra le iniziative predisposte dalla banca, unaipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate dal maltempo; e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati.UniCredit mette, inoltre, a disposizione unnei Comuni che hanno subìto danni in conseguenza delle prolungate precipitazioni e il, con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni dedicate, in favore di imprese clienti con sede legale/operativa nei Comuni in questione.Il nostro Gruppo si è attivato per mettere in atto iniziative a concreto supporto dei cittadini e delle imprese della Toscana che hannosubito danni in conseguenza del maltempo. Per aiutarli a superare questa situazione di emergenza e a tornare rapidamente alla normalità, abbiamo infatti reso subito disponibile un pacchetto di interventi straordinari che conferma, in concreto, l’attenzione e la vicinanza di UniCredit ai territori in cui opera", afferma, Regional Manager Centro Nord UniCredit.