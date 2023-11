Unicredit lancia un nuovo sito web per rendere l’arte accessibile a tutti

UniCredit

(Teleborsa) -annuncia la sua strategia per rendere l’arte accessibile a tutti, attingendo alla lunga tradizione della banca nel sostenere le arti e la cultura. Una delle iniziative principali annunciate oggi e` il, che per la prima volta aprira` le porte della banca al mondo. Si tratta dia e comprende oltre 200 opere e piu` di 100 artisti provenienti dalle collezioni in Austria, Germania e Italia, tra cui Giacomo Balla, Georg Baselitz, Pizzi Cannella, Antonio Donghi, Dan Flavin, Jakob Gasteiger, Hans Hartung, Axel Hu¨tte, Cornelius Vo¨lker e Walter Pichler.La collezione e` nata dalla passione per l'arte condivisa da Italia, Austria e Germania, i cui beni costituiscono la maggior parte della collezione, ma si e` progressivamente allargata ai Paesi dell'Europa centrale e orientale. La collezione abbraccia un'ampia gamma di periodi, dagli antichi maestri a una moderna dimensione internazionale con opere della seconda meta` del XX secolo, con forti legami territoriali strettamente legati alle radici storiche di ciascuna area geografica in cui UniCredit opera.e questa nuova piattaforma sfrutta l'infrastruttura digitale della banca per condividere questi capolavori con un pubblico piu` ampio e rendere accessibile il patrimonio artistico della banca. Questa galleria online comprende anche una sezione didattica per ispirare bambini e adulti a conoscere gli artisti e le loro opere.A cio` si affianca un programma di mostre curate da personalita` di spicco, collezioni tematiche, interviste agli artisti e aggiornamenti su mostre e prestiti museali. Le opere d'arte di UniCredit sono esposte in uffici, filiali e musei di tutto il mondo e nel primo semestre del 2023 UniCredit ha gestito 6 prestiti a breve termine con 6 diverse istituzioni in tutto il Paese, coinvolgendo 26 opere d'arte. UniCredit ha inoltre stipulato una serie di accordi di sponsorizzazione con istituzioni artistiche di alto profilo, tra cui l'Arena di Verona, la Filarmonica della Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli.Per celebrare l'avvio di questa strategia e la digitalizzazione della propria collezione d'arte, UniCredit ha riunito una selezione di opere per una mostra dal titolo "Inversamente". L’esposizione curata dall'ex Direttore del MAXXI 2016-2023 (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), Bartolomeo Pietromarchi, spazia dall'arte dei primi anni Sessanta all'inizio del nuovo millennio, accostando opere di alcuni dei maggiori protagonisti della scena artistica moderna e contemporanea, come Hans Hartung, Mario Schifano, Gerhard Richter e Shirin Neshat.