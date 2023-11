BFF Bank, utile adjusted 9 mesi sale a 122,5 milioni di euro

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha chiuso idel 2023 con unpari a 115 milioni di euro, +24% anno su anno, e unpari a 122,5 milioni di euro, +16% anno su anno, nuovo record relativo ai nove mesi.al 30 settembre 2023 sono stati pari a 547,4 milioni di euro (+75% anno su anno), di cui €293,7mln provenienti dal dipartimento Factoring, Lending & Credit Management, €45,7mln da Payments, €18,9mln dai Securities Services e €189,1mln di Altri Ricavi, di cui €127,2mln relativi al Portafoglio Titoli di Stato.A fine settembre 2023 ilè pari a 5.325 milioni di euro, in crescita di €565mln anno su anno (+12%), con una crescita a doppia cifra in Italia (+12%), Grecia (+37%), Spagna (+18%) e Portogallo (+13%).Il costo delnei primi nove mesi del 2023 è pari a 2,99%, inferiore alla media dei tassi di riferimento del mercato. BFF non ha finanziamenti da rifinanziare con la Banca Centrale Europea (PELTRO, TLTRO, ecc.).L'calcolata sull'incremento del margine d'interesse ammonterebbe a circa €10mln. Il CdA ha deliberato che, in alternativa al pagamento della stessa, proporrà all'Assemblea degli Azionisti che si terrà ad aprile 2024, di destinare €24,4mln a, pari a 2,5 volte l'importo dell'imposta teorica di circa €10mln, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge.